"Шахеды" движутся в сторону Белгород-Днестровского района
Суббота, 30 сентября 2023, 22:49
Российские беспилотники Shahed движутся в сторону Одесской области, власти просят людей находиться в укрытиях.
Источник: Воздушные силы, Одесская ОГА
Детали: По данным ВС, "Шахеды" движутся из Черного моря в направлении Одесской области.
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По данным военных, в Днепропетровской области уже работает ПВО по вражескому БпЛА.
Дословно ОВА: "Белгород-Днестровский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях, это важно!"
Обновлено: Позже Воздушные силы тоже уточнили, что группа БпЛА с Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
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