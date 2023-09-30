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"Шахеды" движутся в сторону Белгород-Днестровского района

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 22:49
Шахеды движутся в сторону Белгород-Днестровского района
скриншот google maps

Российские беспилотники Shahed движутся в сторону Одесской области, власти просят людей находиться в укрытиях.

Источник: Воздушные силы, Одесская ОГА

Детали: По данным ВС, "Шахеды" движутся из Черного моря в направлении Одесской области.

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По данным военных, в Днепропетровской области уже работает ПВО по вражескому БпЛА.

Дословно ОВА: "Белгород-Днестровский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях, это важно!"

Обновлено: Позже Воздушные силы тоже уточнили, что группа БпЛА с Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Темы: Одесская областьобстрелШахедвойна
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