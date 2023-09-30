Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Шахеды" движутся в сторону Белгород-Днестровского района

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 22:49
Шахеды движутся в сторону Белгород-Днестровского района
скриншот google maps

Российские беспилотники Shahed движутся в сторону Одесской области, власти просят людей находиться в укрытиях.

Источник: Воздушные силы, Одесская ОГА

Детали: По данным ВС, "Шахеды" движутся из Черного моря в направлении Одесской области.

Реклама:

По данным военных, в Днепропетровской области уже работает ПВО по вражескому БпЛА.

Дословно ОВА: "Белгород-Днестровский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях, это важно!"

Обновлено: Позже Воздушные силы тоже уточнили, что группа БпЛА с Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьобстрелШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоПолиция показала первые минуты после удара по Покровску

видеоЗеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области

фотоИзучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на экс-разведчика

Ливанская "Хезболла" заявила, что готова воевать с Израилем

Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал "Аллаху ахбар"

ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов

Все новости...
Одесская область
Над Украиной уничтожили 30 "Шахедов", в Винницкой области думали об эвакуации
Руководитель суда в Одесской области требовал 50 тысяч за "правильное" решение
Одесская область возглавила рейтинг по количеству нарушений языкового закона в вузах
Последние новости
18:42
АМКУ во второй раз оштрафовал "Киевтранспарксервис" за завышение стоимости парковки в столице
18:37
Число раненых из-за удара по Покровску возросло до 23
18:34
Путин о причастности РФ к диверсии на газопроводе между Balticconnector: "Чушь собачья"
18:13
Офисные советчики: кто консультирует Офис президента
18:12
Вездеходы, спутниковая связь и аптечки: что Германия передала Украине в новом пакете
18:09
видео, дополненоПолиция показала первые минуты после удара по Покровску
18:09
Двух работников военкомата Тернополя, которые избивали мужчин, отправили под ночной арест
18:07
Олимпиада-2028: МОК включил в программу 5 дополнительных видов спорта
18:01
Reuters: На саммите ЕС потребуют "решительного прогресса" по использованию активов РФ
17:56
НАПК исключило мирового производителя бриллиантов из Индии из перечня спонсоров войны: причины
Все новости...
Реклама: