ЗМІ заявляють про вибухи в Одесі. У бік області летять нові "Шахеди"

В Одесі було чути звуки вибухів пізно увечері 30 вересня. Росія запустила нову групу "Шахедів" у бік області.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили

Деталі: Після того, як влада та військові попередили про атаку росіян "Шахедами", в Одесі повідомили про вибухи.

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Влада наразі не звітує про наслідки вибухів, але попереджала, що Одеський район теж під ризиком атаки з боку РФ.

Також спостерігається ще декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Також Повітряні сили повідомили, що Росія може атакувати "Шахедами" й Миколаївську область.

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Оновлено: Близько опівночі в Одесі повторно чули вибухи.