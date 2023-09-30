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СМИ заявляют о взрывах в Одессе. На область летят новые "Шахеды"

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 23:55
СМИ заявляют о взрывах в Одессе. На область летят новые Шахеды
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В Одессе были слышны звуки взрывов поздно вечером 30 сентября. Россия запустила новую группу "Шахедов" в сторону области.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы

Детали: После того, как власти и военные предупредили об атаке россиян "Шахедами", в Одессе сообщили о взрывах.

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Власти пока не отчитываются о последствиях взрывов, но предупреждали, что Одесский район тоже под риском атаки со стороны РФ.

Также наблюдается еще несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря в направлении Одесской области.

Также Воздушные силы сообщили, что Россия может атаковать "Шахедами" и Николаевскую область.

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Обновлено: Около полуночи в Одессе повторно слышали взрывы.

Темы: ОдессаОдесская областьШахедвойна
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