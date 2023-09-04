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Повітряні сили знищили 23 з 32 запущених по Україні "Шахедів"

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 08:41
Повітряні сили знищили 23 з 32 запущених по Україні Шахедів
Інфографіка з Telegram Повітряних сил

Окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе "Шахед", 23 з них вдалося знищити, але є влучання у двох областях.

Джерело: Повітряні сили- ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "На півдні та сході знищені 23 ударні дрони. Усього зафіксовано пуски 32 "Шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину".

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Деталі: Повітряні сили уточнили, що у ніч на 4 вересня росіяни атакували ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Зазначається, що ворожі дрони знищували за допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних військ та підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.  

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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