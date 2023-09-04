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Польська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 15:20
Польська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів
Польський кордон, фото LightRocket via Getty Images

Польське видання Rzeczpospolita оновило публікацію про потенційну видачу Україні чоловіків, які втекли від мобілізації, уточнивши, що в минулому Варшава видавала Києву українців, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.

Джерело: польське видання Rzeczpospolita, яке цитує "Європейська правда"

Виправлено: Заголовок та текст новини (від 12:27) було виправлено через внесення змін до матеріалу виданням Rzeczpospolita.

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Деталі: Видання змінило первинний заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни". Тепер публікація має назву "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".

"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", – йдеться в анотації до статті.

Матеріал аналізує потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.

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"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", – йдеться у публікації, у якій не вказаний часовий проміжок здійснених депортацій.

У статті згадано, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.

Згідно з даними Прикордонної служби Польщі, підготовленими для Rzeczpospolita, з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

Цьому передувало: 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України вирішили провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було винесено з 24 лютого 2022 року.

Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що Україна вимагатиме екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, уникаючи мобілізації.

новину виправлено
Теми: Польщаекстрадиціямобілізаціябіженці
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