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День війни нам коштує $100 мільйонів − Резніков

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 13:09
День війни нам коштує $100 мільйонів − Резніков
Олексій Резніков. Фото Укрінформу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів, і в основному це державні кошти, а не волонтерські збори.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Укрінформу

Деталі: Міністра запитали, чому на фронті так мало дронів і чому їх купують за кошти, які громадяни донатіть волонтерам, а не за бюджетні.

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Пряма мова Резнікова: "Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день − це 3%  від усього, що потрапило на війну. День війни коштує нам 100 мільйонів доларів.

А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся".

Деталі: Тому, за словами Резнікова, несправедливо пред’являти претензії державі, що, мовляв, усе роблять волонтери, бо це не так.

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Пряма мова міністра: "Насправді це роблять громадяни України − ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі  і на армію. Армія сьогодні − найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців".

Деталі: Він зазначив, що не має права говорити про контракти щодо дронів, але сказав, що "офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо". У тому числі і 10 моделей FPV-дронів.

За словами Резнікова, кількість їх випуску залежатиме від самих виробників, але держава готова купити все, що виготовлять і за державні кошти.

Водночас він додав, що дуже добре і правильно, що волонтери оголошують збори, а громадяни скидають свої власні кошти.

Передісторія:

Теми: Резніковвійнагроші
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