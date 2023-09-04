Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони України і висловив готовність звітувати. Рустем Умєров, якого планують призначити замість Резнікова, подав до парламенту заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.

Джерело: Олексій Резніков у Facebook і X (Twitter), голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Пряма мова Резнікова: "На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!".

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Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони Фейсбук Резнікова

Деталі: У своїй заяві Резніков заявив, що за 550 днів повномасштабної війни звільнено понад 50% окупованих Росією територій України.

За словами Резнікова, за 22 місяці на посаді міністра оборони він виконав ключові завдання, які було покладено на нього.

Серед здобутків міністр назвав отримання зброї від партнерів і зближення з НАТО, проведення "реформ у сфері закупівель" і впровадження "автоматизованих систем управління військами".

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Олексій Резніков подав заяву пр овідставку з посади міністра оборони Фейсбук Резнікова

Відставка Резнікова відбувається після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами.

На посаду міністра оборони замість Резнікова планують уже цього тижня призначити Рустема Умєрова, який зараз очолює Фонд державного майна.

До Верховної Ради вже надійшла заява від Рустема Умєрова про звільнення з посади голови ФДМ. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Рустем Умєров подав заяву пр озвільнення з посади голови ФДМ Фейсбук Стефанчука

Передісторія:

10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.

19 серпня Олексій Резніков заявив, що посада міністра для нього – "тимчасова історія", а звільнитися він може і сам.

28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

31 серпня УП писала, що Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

3 вересня Зеленський заявив, що замінить міністра оборони, бо Міноборони "потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

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