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Франція засудила удари Росії по українській зерновій інфраструктурі

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 06:30

Франція засудила удари по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Франції

Дослівно: "Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та призупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки.

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Як неодноразово заявляла глава МЗС Франції Катрін Колонна,  ці дії є військовими злочинами і не залишаться безкарними. Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією".

Передісторія: 

У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області. Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру,  внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних. 

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 4 вересня російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили сили ППО, проте є і влучання.

Теми: ФранціявійнаШахед
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