Франція засудила удари Росії по українській зерновій інфраструктурі
Франція засудила удари по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.
Джерело: заява Міністерства закордонних справ Франції
Дослівно: "Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та призупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки.
Як неодноразово заявляла глава МЗС Франції Катрін Колонна, ці дії є військовими злочинами і не залишаться безкарними. Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією".
Передісторія:
У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області. Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних.
У ніч на 4 вересня російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили сили ППО, проте є і влучання.