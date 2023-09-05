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СБУ проводить понад 20 обшуків, у в.о. мера Чернігова вилучили телефон

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 14:40
СБУ проводить понад 20 обшуків, у в.о. мера Чернігова вилучили телефон
Олександр Ломако. Фото chernigiv-rada.gov.ua

В.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що зранку 5 вересня СБУ проводила обшуки у нього вдома. В СБУ повідомили, що загалом проводять понад 20 обшуків в рамках раніше відкритого провадження. 

Джерело: Ломако у Facebook, пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ломако: "У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру.

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Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове".

Деталі: В.о. мера Чернігова повідомив, що, силовики, певно, "шукатимуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста".

За словами Ломако, обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, який "трошки далеко від Чернігова".

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"Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі – там легше "порєшать"", − припустив Ломако.

Він також додав, що о 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста, але її не буде, бо "центр починає політичний шоу-сезон".

Оновлено: У пресслужбі СБУ "УП" повідомили, що співробітники служби за процесуального керівництва Офісу генпрокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

"Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків. Всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства", − повідомили у пресслужбі СБУ.

Оновлено від 14:40: По обіді Ломако повідомив, що СБУ вилучила у нього мобільний телефон.

За його словами, формальною підставою обшуку СБУ було з’ясувати деталі офіційного проекту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантами.

В.о. мера підкреслив, що цей проект фінансується та координується "Червоним хрестом", а місто не бере участі в розподілі коштів чи проведенні робіт.

"Тобто, офіційно, умовний "міський трансформатор" та роботи, що проводяться на ТЕЦ були лише приводом влаштувати обшук у квартирі.

Реальна причина обшуку: силовики прийшли, щоб передати політичний "привіт" та забрати мобільний телефон. Що ж, знайдуть там фото з "Прапором честі" Чернігову від ПАРЄ. Бо Чернігів має честь. На відміну від тих, хто замовив всю цю історію, намагаючись паралізувати місто", − підсумував Ломако.

Читайте також: Голова Чернігова Атрошенко: Якщо мери будуть сидіти і мовчати, то пізніше вони будуть просто сидіти

Передісторія: 

  • У травні Ломако повідомляв, що слідчі прийшли з обшуками у Чернігівську міську раду у кримінальній справі щодо відстороненого мера Владислава Атрошенка. 
  • У грудні 2022 року Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Теми: ЧернігівСБУобшуки
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