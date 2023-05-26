Обшуки у Чернігівській міськраді: слідчі шукають рішення про звільнення Атрошенка – "Чесно"

Слідчі прийшли з обшуками у Чернігівську міську раду у кримінальній справі щодо відстороненого мера Владислава Атрошенка.

Джерело: в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у коментарі руху "Чесно"

Деталі: Ломако повідомив, що 26 травня близько 12:00 до кабінету прийшли слідчі з обшуками.

Станом на 18:30 правоохоронці понад шість годин шукали будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка.

У п’ятницю було допитано кілька десятків працівників та йшла перевірка інформації на комп’ютерах співробітників апарату. Місцевих депутатів поки не опитували, але, як припускає Ломако, до цього потрібно бути готовими:

Пряма мова: "Кілька годин слідчі шукали у мене документи про звільнення обраного громадою міського голови, якого відсторонили ще на початку року абсурдним рішенням судів.

Цього виявилося замало. Наступного дня після судового рішення я підписав розпорядження про відсторонення Атрошенка на рік, а 9 лютого ще й міська рада продублювала його для більшої впевненості. Наразі є вимога від силовиків прийняття рішення щодо повного звільнення із займаної посади. Я вважаю, що відбувається тиск на місцеве самоврядування, а дії силовиків координуються з Печерських пагорбів. Чернігів для них - як кістка в горлі. Їхня задача - паралізувати місто, плювати вони хотіли на інтереси чернігівців".

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Деталі: Секретар ради, який виконує обов’язки мера, наголосив, що кримінальну справу, в рамках якої проходять обшуки, порушено за статтею 382 Кримінального кодексу за фактом невиконання судового рішення.

У "Чесно" зауважують, що закон "Про місцеве самоврядування" передбачає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень міського голови. Одна з них — набрання законної сили рішення суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення.

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