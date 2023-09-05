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Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і вмовляв екіпаж здатися

Ірина Балачук, Соня ЛукашоваВівторок, 5 вересня 2023, 11:35
Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і вмовляв екіпаж здатися
Російський пілот Кузьмінов. Фото Медіа центру Україна

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов завив, що під час фінальної стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися українській стороні, але вони злякалися, почали поводитися агресивно і після посадки побігли в бік кордону.

Джерело: пілот під час пресконференції в Києві

Пряма мова Кузьмінова: "Зі мною було два члени екіпажу. Зброї при собі у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї.   

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Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону.

Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували".

Деталі: За словами пілота, він "не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А в точку Б", оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.

Кузьмінов розповів, що о 16:30 виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно 20 км від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіне він летів на гранично малій висоті − 5-10 м − і в режимі радіомовчання.

При безпосередньому перетині кордону по ньому почали вести вогонь.

"Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці", − розповів пілот.  

Деталі: Він стверджує, що до цього виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу, але не здійснював бомбардування. Був у Маріуполі, Бердянську. При цьому брав участь у війні нібито "зі сльозами на очах".

Зараз Кузьмінов розглядає можливість приєднатися до української авіації.

Він додав, що первинна інформація про можливість здатися з гелікоптером надійшла від співробітників поліції, потім в операцію включилося ГУР.

Пілоту, за його словами, пообіцяли передбачені спеціальним законом виплати, нові документи і безпеку для нього та родичів.

Гелікоптер зараз перебуває у складі авіаційного підрозділу ГУР.

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Передісторія:

  • 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  
  • Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. 

Теми: розвідкаавіавійнаРосія
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