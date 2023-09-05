Рада відправила Резнікова у відставку

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" – 327 нардепів.

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По фракціях:

СН - 210

ЄС - 24

Батьківщина - 11

Платформа за життя та мир- 20

За майбутнє - 11

Голос - 10

Довіра - 15

Відновлення України - 12

Позафракційні - 14

Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.

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За даними Железняка, призначення Рутема Умєрова на посаду буде розглядатись 6 вересня.