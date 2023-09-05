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Рада відправила Резнікова у відставку

Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 13:58
Рада відправила Резнікова у відставку
фото з ТГ Железняка

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" – 327 нардепів.

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Довіра - 15
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Позафракційні - 14

Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.

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За даними Железняка, призначення Рутема Умєрова на посаду буде розглядатись 6 вересня.

Теми: РезніковБюро економічної безпеки
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