Рада відправила Резнікова у відставку
Вівторок, 5 вересня 2023, 13:58
Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: "За" – 327 нардепів.
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По фракціях:
СН - 210
ЄС - 24
Батьківщина - 11
Платформа за життя та мир- 20
За майбутнє - 11
Голос - 10
Довіра - 15
Відновлення України - 12
Позафракційні - 14
Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.
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За даними Железняка, призначення Рутема Умєрова на посаду буде розглядатись 6 вересня.