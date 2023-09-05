Придатність до військової служби: медичні сили пояснили, чому внесли зміни у список хвороб

Командування медичних сил заявило, що зміни у Переліку хвороб, які визначають придатність людей до військової служби, розробляли спільно з Мінздоров’я на основі новітньої світової практики щодо діагностики хвороб, при цьому консультувались з юристами, громадськими організаціями, військовими і врешті погоджувало усе це з родами і видами військ ЗСУ.

Джерело: представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко у коментарі АрміяІнформ

Деталі: У КМС заявили, що вирішили дати роз’яснення щодо нововведення, оскільки воно викликало "жваве обговорення, часто неточні трактування, перекручування теми". У відомстві також переконані, що "тут не обійшлося без втручання російських підрозділів ІПСО".

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Пряма мова Мірошниченка: "Змінилась світова практика, в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо.

Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися".

Деталі: За його словами, ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких КМС дотримується.

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Мірониченко підкреслив, що у Переліку хвороб так і лишилися ті хвороби і ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними до служби.

Він додав, що світові стандарти і світові класифікації "допомагають нам іти в ногу з часом щодо певних вад людини" − мовляв, якщо особа не має хворобливих проявів, то вважається повноправним членом суспільства і може виконувати свій військовий обов’язок.

"Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби", − заявив Мірошниченко.

За його словами, люди з хронічними та іншими захворюваннями і до внесених змін служили у ЗСУ на різних посадах − зокрема, у підрозділах забезпечення, в навчальних центрах, але "є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах".

Мірошниченко розповів, що він, коли був начмедом військової частини, "неодноразово стикався з фактами", коли військові медики під час обстеження здоров’я військових на основі відповідних нормативних актів робили висновок, що особа обмежено придатна.

Хоча людина була "соматично абсолютно здорова, аналізи нормальні" і могла виконувати свої функціональні обов’язки.

Тоді, за словами Мірошниченка, до нього такі військові приходили зі скаргами, що на них "вішають клеймо" і запевняли, що вони "почуваються нормально", "є повноправними членами суспільства" і відповідно можуть "виконувати всі завдання на службі без обмежень".

Представник КМС зазначив, що з 2014 року в Україні дуже багато військових саме цієї категорії, які мають "колосальний бойовий досвід", і КМС намагається "зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам", якщо у цих людей "для цього вистачає здоров’я".

Він запевнив, що в цьому випадку до кожного військового застосовують індивідуальний підхід.

За словами Мірошниченка, нові зміни стосуються людей, які мають "захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки".

Щодо них прийматимуть постанову про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю, щоб командир розумів, на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, "враховуючи поточний стан його здоровʼя".

Мірошниченко підкреслив, що військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

Як приклад він розповів про чоловіка, який мав "хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв".

Пряма мова Мірошниченка: "Чоловік служив у ремонтній роті під час отримання документів на проходження медичного огляду ВЛК й запитував мене: "Чому я не можу далі виконувати свою роботу, я цим займаюся вже 20 років? Чому виникає питання стосовно моєї придатності до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі не зважаючи на ті діагнози, які мені встановлені"".

Деталі: Представник КМС заявив, що "такі випадки непоодинокі".

Водночас, за його словами, деякі особи часто маніпулюють − маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я.

"Але, знову ж таки, рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я", − підсумував Мірошниченко.

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