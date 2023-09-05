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Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції – адвокат

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 15:41
Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції – адвокат
КОЛОМОЙСЬКИЙ НА СУДІ З ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ 2 ВЕРЕСНЯ, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ, УП

6 вересня в 11:20 Київський апеляційний суд розгляне скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського на рішення Шевченківського райсуду столиці про тримання його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн.

Джерело: адвокат в коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У середу об 11 год. 20 хв. Київський апеляційний суд розгляне нашу скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу".

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Деталі: За словами адвоката, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.

Передісторія:

  • 2 вересня Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
  • Він фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
  • 3 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

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Теми: Коломойськийсудшахрайство
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