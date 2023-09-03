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Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 18:07
Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко
Коломойський на суді з обрання запобіжного заходу 2 вересня, фото: Роман Кравець, УП

Олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації одержаного злочинним шляхом майна, фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.

Джерело: радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у Facebook

Дослівно: "У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США".

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Деталі: Лещенко опублікував частину документа про повідомлення Коломойському про підозру, де він вказаний саме як громадянин Ізраїлю та Кіпру та позбавлений громадянства України.

Фрагмент підозри Коломойському, фото: Сергій Лещенко/Facebook
Фрагмент підозри Коломойському, фото: Сергій Лещенко/Facebook

Радник голови ОП також повідомив, що запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР, не надходило в Україну.

"Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - зазначив він.

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Теми: КоломойськийІзраїльКіпрСША
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