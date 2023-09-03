Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко
Олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації одержаного злочинним шляхом майна, фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
Джерело: радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у Facebook
Дослівно: "У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США".
Деталі: Лещенко опублікував частину документа про повідомлення Коломойському про підозру, де він вказаний саме як громадянин Ізраїлю та Кіпру та позбавлений громадянства України.
Радник голови ОП також повідомив, що запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР, не надходило в Україну.
"Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - зазначив він.
Передісторія:
- У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
- Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
- За інформацією ЗМІ, Коломойського позбавили українського громадянства у липні 2022 року. У 2014 році він зізнавався, що має також паспорти Ізраїля й Кіпру.
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