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Головний рабин України відповів Путіну за Зеленського

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 19:24
Головний рабин України відповів Путіну за Зеленського
Моше Асман, фото УП

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Моше Асман у коментарі УНІАН

Пряма мова: "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним".

Деталі: Він додав, що в Україні немає неонацистів. "В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - зазначив Моше Асман.

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Оновлено: Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:

Пряма мова: "Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави "ганьбою єврейського народу". Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись з євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського".

Деталі: За словами Пінчука, усі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.

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Пряма мова: "І справа не в його національності – справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу".

Деталі: Пінчук звернув увагу, що обрання єврея президентом яскраво демонструє "фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією".

Пряма мова: "Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро б’ються на фронтах, жертвуючи своїм життям і вносять свій вклад в наближення перемоги України. Щоб там не казали "єврейські друзі" нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена, напевно, можна знайти в усіх міжнародних санкційних списках".

Що передувало: Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".

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Теми: євреїПутінЗеленський
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