Головний рабин України відповів Путіну за Зеленського

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Моше Асман у коментарі УНІАН

Пряма мова: "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним".

Деталі: Він додав, що в Україні немає неонацистів. "В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - зазначив Моше Асман.

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Оновлено: Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:

Пряма мова: "Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави "ганьбою єврейського народу". Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись з євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського".

Деталі: За словами Пінчука, усі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.

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Пряма мова: "І справа не в його національності – справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу".

Деталі: Пінчук звернув увагу, що обрання єврея президентом яскраво демонструє "фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією".

Пряма мова: "Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро б’ються на фронтах, жертвуючи своїм життям і вносять свій вклад в наближення перемоги України. Щоб там не казали "єврейські друзі" нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена, напевно, можна знайти в усіх міжнародних санкційних списках".

Що передувало: Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".

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