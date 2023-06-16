Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головний рабин України відповів Путіну за Зеленського

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 19:24
Головний рабин України відповів Путіну за Зеленського
Моше Асман, фото УП

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Моше Асман у коментарі УНІАН

Пряма мова: "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним".

Реклама:

Деталі: Він додав, що в Україні немає неонацистів. "В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - зазначив Моше Асман.

Оновлено: Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:

Пряма мова: "Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави "ганьбою єврейського народу". Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись з євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Пінчука, усі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.

Пряма мова: "І справа не в його національності – справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу".

Деталі: Пінчук звернув увагу, що обрання єврея президентом яскраво демонструє "фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією".

Пряма мова: "Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро б’ються на фронтах, жертвуючи своїм життям і вносять свій вклад в наближення перемоги України. Щоб там не казали "єврейські друзі" нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена, напевно, можна знайти в усіх міжнародних санкційних списках".

Що передувало: Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Читайте також Головний рабин Моше Асман: Президент-єврей в Україні для Росії – як кістка у горлі

Теми: євреїПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
євреї
Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана
Місцева влада закликає хасидів не їхати до Умані на Рош га-Шана 
"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: