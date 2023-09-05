Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка
Вівторок, 5 вересня 2023, 20:31
Президент Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької облдержадміністрації.
Джерело: указ Зеленського №558/2023
Дослівно: "Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
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Що було раніше:
- Перед цим Кабінет міністрів підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.
- За даними "Української правди", Павла Кириленка планують призначити керівником Антимонопольного комітету.