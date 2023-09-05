Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Журналісти виявили, що Telegram-канала "Труха Украина" може мати зв'язок із приятелем сина Арсена Авакова, сам ексміністр спростовує зв'язок із "Трухою".

Джерело: розслідування медіа NGL.media спільно з ҐРУНТ

Деталі: Як свідчить інформація у розслідуванні, Telegram-канал створили у листопаді 2019 року.

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Засновником себе називає харків’янин Максим Лавриненко і стверджує, що гроші для розкрутки нового тг-каналу йому дали друзі з ІТ-індустрії.

Максим Лавриненко, який називає себе засновником "Трухи" Фото - Telegram

Зі слів Лавриненка, трохи більше ніж за два роки канал наростив аудиторію до 190 тисяч і така кількість підписників була у каналу на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Тоді "Труха" часто публікувала фотографії та відео ракетних ударів, за що отримувала критику, проте і приріст аудиторії.

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Зі слів Лавриненка, до нього неодноразово звертались співробітники СБУ та військові, які просили не публікувати певну інформацію.

У 2022 році засновником і власником "Трухи" почали представляти Максима Лавриненка, а "Труха" почала публікувати дописи від його імені.

Втім з 2019 року у ЗМІ була інформація про те, що канал спонсорує місцевий бізнесмен Володимир Литвин – засновник компанії для просування бізнесу Turboseo та приятель сина екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Медіа також зібрали публікації, де згадують Арсена Авакова, які в лютому 2023 року припинилися.

Скриншот публікацій з Арсеном Аваковим Джерело - Грунт

Дослівно: "…чимала кількість публікацій "Трухи" про Арсена Авакова, у яких він виступає експертом та благодійником. Це були як вирізки з інтерв’ю з Аваковим, так і окремі дописи про нього або ж репости з його телеграм-каналу. Щоправда, з лютого 2023 року Арсена Авакова на "Трусі" уже більше не згадують".

Деталі: За інформацією журналістів, Литвин став відомим після корупційної справи про "рюкзаки Авакова". У 2018 році він узяв на себе провину у кримінальному провадженні про розтрату 16 млн грн Міністерством внутрішніх справ у закупівлях наплічників.

У цій справі Литвин фігурував разом із Олександром Аваковим – але умовне покарання призначили лише йому.

У коментарі УП сам Аваков свій зв'язок з "Трухою" спростовує.

Пряма мова: "Це повна маячня, не маю до телеграм каналу жодного відношення"

Дослівно від ҐРУНТ: "У медіасередовищі Харкова розповідають, що за міністерської каденції Арсена Авакова "Труха" мала доступ до поліцейських відео, і цей ексклюзив допоміг каналові наростити аудиторію".