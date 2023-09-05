Кількість студентів старше 25 років під час війни зросла на 55 тисяч – Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав скасування відстрочки для студентів старших 30 років і заявив, що з 2021 кількість студентів старше 25 років зросла на 55 тисяч.
Джерело: Оксен Лісовий у Facebook
Деталі: Міністр пише, що є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів, як спосіб уникнути мобілізацію.
На 55 тисяч зросла кількість студентів-чоловіків старших 25 років у 2022 році порівняно з 2021 роком. Зокрема на 33 тисячі стало більше студентів, які вступили на магістратуру.
Пряма мова: "Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.
Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки)".
Передісторія:
- 4 вересня стало відомо, що до Ради внесли законопроєкт № 9672 про скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.
- 1 вересня народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 років, котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. Через це вони отримують відстрочку від мобілізації і в цьому можуть бути певні зловживання.
- Тому, на його думку, таку відстрочку мали б отримувати люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти.