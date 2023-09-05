Кількість студентів старше 25 років під час війни зросла на 55 тисяч – Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав скасування відстрочки для студентів старших 30 років і заявив, що з 2021 кількість студентів старше 25 років зросла на 55 тисяч.

Джерело: Оксен Лісовий у Facebook

Деталі: Міністр пише, що є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів, як спосіб уникнути мобілізацію.

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На 55 тисяч зросла кількість студентів-чоловіків старших 25 років у 2022 році порівняно з 2021 роком. Зокрема на 33 тисячі стало більше студентів, які вступили на магістратуру.

Пряма мова: "Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки)".

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