Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість студентів старше 25 років під час війни зросла на 55 тисяч – Лісовий

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 21:57
Кількість студентів старше 25 років під час війни зросла на 55 тисяч – Лісовий
Оксен Лісовий. Фото з його Facebook

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав скасування відстрочки для студентів старших 30 років і заявив, що з 2021 кількість студентів старше 25 років зросла на 55 тисяч.

Джерело: Оксен Лісовий у Facebook

Деталі: Міністр пише, що є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів, як спосіб уникнути мобілізацію.

Реклама:

На 55 тисяч зросла кількість студентів-чоловіків старших 25 років у 2022 році порівняно з 2021 роком. Зокрема на 33 тисячі стало більше студентів, які вступили на магістратуру.

Пряма мова: "Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки)".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 4 вересня стало відомо, що до Ради внесли законопроєкт № 9672 про скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.
  • 1 вересня народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 років, котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. Через це вони отримують відстрочку від мобілізації і в цьому можуть бути певні зловживання.
  • Тому, на його думку, таку відстрочку мали б отримувати люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти.

Теми: освітастудентиМіносвітимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про контрнаступ: Треба йти вперед, і не давати Путіну перепочинку

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій

Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Усі новини...
освіта
Інформація про "замінування" шкіл у Києві не підтвердилась
Як Україні здійснити освітнє диво: бачення трансформації до 2030 року 
Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 
Останні новини
09:57
Росія вночі задіяла безпрецедентну кількість авіації – Ігнат
09:55
фотоУ Японії археологи знайшли стародавнє поховання під чагарником на стоянці
09:51
Лідер виборчої кампанії у Словаччині: Ми не будемо відправляти зброю Україні
09:45
“Позиції були на папері, бо Херсонщина не мала особливого статусу”. Інтерв’ю Соколова, який керував обороною Півдня
09:36
Ердоган попросив Маска побудувати завод Tesla в Туреччині
09:35
ЗМІ: Прискорення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю обійдеться Латвії в 3 млн євро
09:33
доповнено від 07:31Удар росіян по Хмельниччині: уламки збитих ракет пошкодили будинки і колію
09:30
"Він думав тільки про своїх хлопців". Історія командира мінометної батареї, який загинув у 22 роки
09:30
Окупанти всю ніч гатили по Херсонщині, є загиблі і постраждалі – ОВА
09:24
У Нідерландах арештували посадовця Міноборони: в обхід санкцій продавав авіадеталі до Росії
Усі новини...
Реклама: