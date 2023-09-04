У Раду внесли законопроєкт, що скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто після 30-ти отримує другу освіту

В Раду внесли законопроєкт № 9672 про скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Зокрема, у законопроєкті пропонують додати кілька абзаців до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Дослівно: "Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти..."

У разі прийняття закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що з початком повномасштабної агресії "правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 20223 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень".

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Так, у 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 771 вступників чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати другу освіту.

У 2023 році станом на 28 серпня чисельність таких осіб становить 74 059 вступників.

Нардепи зазначають, що "спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком".

Ініціаторами законопроєкту стали нардеп і представник президента у парламенті Федір Веніславський, нардепка групи "Партія "За майбутнє" Ірину Констанкевич, "слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла.

До того Веніславський заявив, що зареєстрував законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.

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