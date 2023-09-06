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Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Брянщині

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 00:24
Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Брянщині
Російський військовий, фото ria.ru

Міноборони Російської Федерації заявило, що 5 вересня близько опівночі нібито припинило спробу атаки безпілотниками літакового типу.

Джерело: Міноборони Росії в Telegram

Дослівно: "Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області".

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Передісторія: В ніч на 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Московською, Тверською областями.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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