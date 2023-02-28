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Міноборони змінило ціни на продукти в армії: яйця вже не по 17 грн

Альона Мазуренко Вівторок, 28 лютого 2023, 17:51
фото: pixabay

Міністерство оборони опублікувано оновлені договори по закупівлю продуктів для армії, згідно з якими, послуга із забезпечення харчування складатиме від 137 до 144, гривень, терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизилися. Зокрема яйця коштуватимуть – 8-9 гривень. 

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Для дотримання прозорості закупок та доступу до інформації та публікації звітів щодо закупок послуг з організації харчування ЗСУ... 20 лютого 2023 року були внесені зміни до 8 договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції.

Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики.

Ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику".

Деталі: Міноборони повідомляє, що закуповує не лише самі продукти, а й послуги з "приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення техзасобів приготування їжі паливом, підтримання їдалень і складів, обладнання та майна в належному стані та їх техобслуговування, відшкодування комунальних витрат" і т.д.

Зокрема, ціна яєць становитиме 8-9 гривень в залежності від сорту (першого чи вищого), макаронних виробів – від 35,70 до 42,30 грн за кілограм.

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Ціна за кілограм картоплі свіжої – від 12,60 до 17,70 грн, кілограм картоплі свіжої ранньої – від 16,90 до 40 грн, а куряче стегно – від 90,96 до 108 грн за кілограм.

Зазначимо, що після розслідування особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку.  

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ціни на яйця у 17 грн за штуку це "звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник" – мовляв, він вказував ціну за вагу яєць, а не за штуки.

 
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Також у Міноборони повідомили про створення Міжвідомчої робочої групи під головуванням першого віцепрем'єра Юлії Свириденко з питань вивчення нових підходів до закупівлі продуктів для Міноборони з використанням е-системи закупівель.

Ця група опрацьовує питання оновлення системи, щоб збалансувати дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії.

Інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їх місце розташування та кількості особового складу.

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Теми: Мінобороницінипродукти
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