Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи скандал із закупівлями форми для військовослужбовців, заявив, що Міноборони закупило зимові, а не літні, куртки і що цін по 30 доларів за турецьку куртку восени 2022 року не було.

Джерело: Олексій Резніков на пресконференції 28 серпня

Деталі: Резніков сказав, що в дописі одного журналіста-розслідувача йшлося, що в Міноборони купили літні куртки втричі дешевше, а потім вони перетворилися на зимові.

"Це не правда. І я вам хочу тут це довести. Як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої – ви можете подивитися", – сказав міністр.

Резніков додав, що минулої осені та зими було оформлено поставку 180 тисяч одиниць одягу, з них 45 тисяч знаходяться на складах, а 135 тисяч – у військовослужбовців ЗСУ.

"Якби літня форма була вдягнена взимку, ми б про це уже почули, 135 тисяч душ уже про це сказали б", – заявив Резніков.

Він попросив усіх ставитися до інформації більш критично й відповідально, не вводити "в оману" суспільство й партнерів України.

Резніков заявив, що ніхто з журналістів не просив Міноборони прокоментувати "дивні інвойси, які були наведені в розслідуванні одного з журналістів-розслідувачів".

Пряма мова Резнікова: "Хочу акцентувати, що контракти були укладені у вересні 2022 року, проплати відбулися у вересні 2022 року – і поставки почали відбуватися. Дивний інвойс, який наводять із ціною нібито в 29 чи 30 доларів турецькою мовою, датований 9 грудня – я просто подивився, що там було в публікації, – коли поставки вже відбулися. Пропозиція цієї компанії була 83 чи 85 доларів, як було вказано в контракті.

Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80-ти доларів, якщо йдеться про повноцінну зимову куртку з капюшоном, – без капюшона, якщо не помиляюся, трохи дешевше.

Коли хтось демонструє дописи з OLX – ну, вибачте, можна, напевно, купити за тисячу гривень і "Луї ВІтон" – питання, що там знаходиться (насправді – ред.)".

Деталі: Резніков не сумнівається, що перевірка підтвердить його слова.

Він запевнив, що Міноборони відкрите для правоохоронних органів, вони можуть перевірити усі поставки 1 млн 180 тисяч одиниць зимового одягу.

Загалом 30 контрагентів було залучено для забезпечення зимовим одягом 1 мільйона 200 військовослужбовців.

Міністр додав, що торік у Міноборони 5 осіб "без міжнародного досвіду" займалися закупівлями. "Легпром" дав їм перелік усіх українських виробників, працівники департаменту обдзвонювали їх персонально – і потім ті подавали заявки на електронну пошту.

Прямих запрошень іноземних контракторів не було, вони "заходили" через електронну пошту. "Багато народних депутатів, до речі, подорожували світом, допомагали, як могли", – сказав міністр.

Так на Міноборони вийшло 9 іноземних постачальників, а також 21 українська компанія. 580 тисяч комплектів було поставлено іноземними контрагентами, а 610 тисяч – українськими національними. Іноземні фірми перевіряли, щоб не було російського чи білоруського сліду.

Резніков також сказав, що торік 5 представників департаменту одночасно контрактували і зимовий, і літній одяг для війська. Літньої польової форми має бути як мінімум дві, тому замовлення було 2 млн 300 тисяч літніх комплектів.

"І все це потрібно було оформити за декілька місяців, отримавши фінансування від держави в середині серпня", – наголосив міністр.

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