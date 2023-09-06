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Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Олена РощінаСереда, 6 вересня 2023, 17:31
Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування
Володимир Зеленський зі своїм прессекретарем, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два".

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Деталі: Так президент відповів журналістам у Києві на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Передісторія: 

  • 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9587-д, який передбачає покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій на суму більше 1,3 мільйона гривень.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції планує просити президента накласти вето на законопроєкт №9587-д, бо він залишає декларації закритими щонайменше на рік і передбачає, що при сплаті штрафу особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, не потрапляє до "Реєстру корупціонерів". 
  • Також 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про поновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр декларацій вівдкриють за рік: правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів.
  • Громадськість вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №9534 у такому вигляді, хоча поновлення декларування – це одна з ключових вимог міжнародних партнерів.

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Теми: деклараціїЗеленськийєвроінтеграція
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