Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Президент Володимир Зеленський прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два".

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Деталі: Так президент відповів журналістам у Києві на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Передісторія:

5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9587-д , який передбачає покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій на суму більше 1,3 мільйона гривень.

, який передбачає покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій на суму більше 1,3 мільйона гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції планує просити президента накласти вето на законопроєкт №9587-д, бо він залишає декларації закритими щонайменше на рік і передбачає, що при сплаті штрафу особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, не потрапляє до "Реєстру корупціонерів".

Також 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про поновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр декларацій вівдкриють за рік: правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів.

про поновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр декларацій вівдкриють за рік: правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів. Громадськість вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №9534 у такому вигляді, хоча поновлення декларування – це одна з ключових вимог міжнародних партнерів.