Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування
Середа, 6 вересня 2023, 17:31
Президент Володимир Зеленський прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Зеленського: "Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два".
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Деталі: Так президент відповів журналістам у Києві на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.
Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9587-д, який передбачає покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій на суму більше 1,3 мільйона гривень.
- Національне агентство з питань запобігання корупції планує просити президента накласти вето на законопроєкт №9587-д, бо він залишає декларації закритими щонайменше на рік і передбачає, що при сплаті штрафу особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, не потрапляє до "Реєстру корупціонерів".
- Також 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про поновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр декларацій вівдкриють за рік: правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів.
- Громадськість вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №9534 у такому вигляді, хоча поновлення декларування – це одна з ключових вимог міжнародних партнерів.
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