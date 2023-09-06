Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 6 вересня Україна отримала нові політичні, оборонні та гуманітарні домовленості, але планують і нові контакти з партнерами, щоб посилювати українське військо.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 6 вересня

Пряма мова Зеленського: "За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення".

Реклама:

Деталі: Він подякував усім, хто допомагає й допомагатиме Україні.

Передісторія:

6 вересня уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.