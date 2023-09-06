Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще
Середа, 6 вересня 2023, 23:44
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 6 вересня Україна отримала нові політичні, оборонні та гуманітарні домовленості, але планують і нові контакти з партнерами, щоб посилювати українське військо.
Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 6 вересня
Пряма мова Зеленського: "За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення".
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Деталі: Він подякував усім, хто допомагає й допомагатиме Україні.
Передісторія:
- 6 вересня уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.
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