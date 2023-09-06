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Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще

Ірина БалачукСереда, 6 вересня 2023, 23:44
Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 6 вересня Україна отримала нові політичні, оборонні та гуманітарні домовленості, але планують і нові контакти з партнерами, щоб посилювати українське військо.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 6 вересня

Пряма мова Зеленського: "За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення".

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Деталі: Він подякував усім, хто допомагає й допомагатиме Україні.

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Теми: Зеленськийдопомога Україні
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