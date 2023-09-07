Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.
Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових".
Деталі: Таку заяву Умєров зробив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
Передісторія: 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.