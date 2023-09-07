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Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 00:27
Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
Рустем Умєров виступає з трибуни у Верховній Раді, фото Ярослава Железняка у Telegram

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

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Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових".

Деталі: Таку заяву Умєров зробив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Передісторія: 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.

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Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Теми: Умєров РустемМіноборонимобілізаціядіджиталізація
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