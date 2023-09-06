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Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 21:53
Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони
УМЄРОВ У РАДІ. ФОТО З ТГ ЖЕЛЕЗНЯКА

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

Джерело: Interfax-Україна з посиланням на виступ Умєрова на засіданні Верховної ради

Пряма мова: "Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні".

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Деталі: Умєров зазначив, що Міноборони зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, наголосив, що серед першочергових завдань – підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Також його команда має намір провести аудит всіх напрямків у підпорядкуванні Міноборони.

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Пряма мова: "Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони".

Передісторія:

  • 5 вересня парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.
  • Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами. 
  • Також 5 вересня Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.

Теми: МіноборониВерховна РадаУмєров Рустем
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