Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

УМЄРОВ У РАДІ. ФОТО З ТГ ЖЕЛЕЗНЯКА

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

Джерело: Interfax-Україна з посиланням на виступ Умєрова на засіданні Верховної ради

Пряма мова: "Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні".

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Деталі: Умєров зазначив, що Міноборони зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, наголосив, що серед першочергових завдань – підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Також його команда має намір провести аудит всіх напрямків у підпорядкуванні Міноборони.

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Пряма мова: "Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони".

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