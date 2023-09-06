Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони
Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.
Джерело: Interfax-Україна з посиланням на виступ Умєрова на засіданні Верховної ради
Пряма мова: "Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні".
Деталі: Умєров зазначив, що Міноборони зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.
Крім того, наголосив, що серед першочергових завдань – підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.
Також його команда має намір провести аудит всіх напрямків у підпорядкуванні Міноборони.
Пряма мова: "Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони".
Передісторія:
- 5 вересня парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.
- Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами.
- Також 5 вересня Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.