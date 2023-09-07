Корнієнко: Активісти і наші партнери з G7 кажуть, що треба відкрити реєстр декларацій

Перший заступник глави Верховної Ради Олександр Корнієнко стурбований, як закритий реєстр декларацій буде сприйматися суспільством, хоча сам голосував за цей законопроєкт.

Джерело: Українське радіо

Пряма мова: "Вчора (5 вересня — ред.) досить бурхливо та довго обговорювали закон про декларування, ми його ухвалили. На жаль, ми прийняли його з закритими деклараціями.

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Я голосував за правку, яка відкриває реєстр. Але таких колег, як я, виявилось тільки 199 разом зі мною, і ми не змогли це рішення ухвалити.

Тому тепер є питання, як далі цей закон буде сприйматися. Дійсно, є антикорупційні органи й активісти, які кажуть, що бажано було б відкрити реєстр. Про це кажуть і наші партнери, зокрема G7 та представники Євросоюзу".

Деталі: У 2021 році задля посади заступника глави ВР Корнієнко склав повноваження голови президентської партії "Слуга народу", проте він все ще залишається членом партії.

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У вересні 2023 року за закриття декларацій ще на рік проголосували 329 нардепів, серед них - 216 "слуг народу".

Корнієнко, дійсно, проголосував за правку про негайне відкриття декларацій, але її підтримали лише 117 однопартійців колишнього глави "СН" (всього за неї проголосували 199 депутатів).

Він також проголосував "за" законопроєкт №9534 щодо відкриття електронного декларування, але через рік.

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