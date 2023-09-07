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Вже у третій російській області заявили про атаку БЛПА

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 06:13
Вже у третій російській області заявили про атаку БЛПА
фото ілюстраційне, РосЗМІ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 7 вересня над територією області збили безпілотник. Це уже третя російська область, де місцева влада заявляє про атаку БПЛА.

Джерело: Богомаз в Telegram

Деталі: За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник  над Брянським районом. 

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Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає. 

Оновлено: Вранці Богомаз додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника частково пошкоджено скло у будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Окрім цього російський губернатор повідомив про ще одну атаку безпілотника, який теж, нібито, збили.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Влада російського Ростова заявила, що нібито в ніч на 7 вересня над територією області збили 2 безпілотники. У Ростові почалась пожежа, яку уже ліквідували.
  • Міський голова російської столиці заявив, що в ніч на 7 вересня Москву атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від столиці Росії.

Теми: безпілотникиРосія
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