Вже у третій російській області заявили про атаку БЛПА
Четвер, 7 вересня 2023, 06:13
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 7 вересня над територією області збили безпілотник. Це уже третя російська область, де місцева влада заявляє про атаку БПЛА.
Джерело: Богомаз в Telegram
Деталі: За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом.
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Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.
Оновлено: Вранці Богомаз додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника частково пошкоджено скло у будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Окрім цього російський губернатор повідомив про ще одну атаку безпілотника, який теж, нібито, збили.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Влада російського Ростова заявила, що нібито в ніч на 7 вересня над територією області збили 2 безпілотники. У Ростові почалась пожежа, яку уже ліквідували.
- Міський голова російської столиці заявив, що в ніч на 7 вересня Москву атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від столиці Росії.