Вже у третій російській області заявили про атаку БЛПА

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 7 вересня над територією області збили безпілотник. Це уже третя російська область, де місцева влада заявляє про атаку БПЛА.

Джерело: Богомаз в Telegram

Деталі: За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом.

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Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Оновлено: Вранці Богомаз додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника частково пошкоджено скло у будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Окрім цього російський губернатор повідомив про ще одну атаку безпілотника, який теж, нібито, збили.

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