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Катери і кораблі ФСБ: як росіяни посилили охорону Кримського мосту

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 12:16
Катери і кораблі ФСБ: як росіяни посилили охорону Кримського мосту
фото Planet.com

Незаконно споруджений окупантами Кримський міст (також відомий як Керченський) наразі охороняють шість катерів і п'ять кораблів російських спецслужб.

Джерело: речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "Спостерігаємо велике угрупування прикордонників навколо так званого Керченського мосту в Керченській протоці, де вони намагаються захищати цю незаконну споруду: шість катерів і п'ять кораблів ФСБ РФ.

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Здебільшого вони знаходяться південніше мосту, якась частина - на півночі мосту. В такий спосіб вони зараз виконують завдання з охорони та оборони цього об'єкта".

Деталі: Плетенчук підтвердив, що окупанти відновили проліт Кримського мосту, який упав після атаки українських надводних дронів.

Водночас речник ВМС додав також, що хоч російські окупанти встановили певні "барикади" проти українських морських дронів, водночас  "парканів", які б повністю убезпечили цей міст від українських безпілотників, не існує.

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Теми: КримокупаціяЧорне море
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