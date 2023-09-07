Зеленський представив Умєрова: закликав посилити довіру до МОУ і діджиталізуватися

Президент Володимир Зеленський представив колективу МОУ нового міністра оборони Рустема Умєрова і окреслив завдання, які стоять перед ним зараз.

Джерело: глави держави в соцмережах

Деталі: За словами Зеленського, потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Це відомство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони.

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Президент закликав до максимального відходу від бюрократії та реальної діджиталізації роботи МОУ.

Пряма мова: "Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими.

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Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська.

Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави.

Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів".

Деталі: Зеленський також закликав до ефективних реформ у міністерстві задля зміцнення довіри з боку суспільства.

Пряма мова: "Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України.

Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити".

Що передувало: 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони. Напередодні з цієї посади за власною заявою звільнили Олексія Резнікова.

За словами Умєрова, серед першочергових планів Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Новопризначений міністр оборони заявив також про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

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