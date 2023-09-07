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У Повітряних Силах показали, як Gepard збивав "Шахеди" на Одещині

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 15:56
У Повітряних Силах показали, як Gepard збивав Шахеди на Одещині
Скриншот з відео Повітряних сил

У Повітряних Силах показали, як німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard збивала "Шахеди" на Одещині в ніч на 7 вересня.

Джерело: Повітряні Сили в Telegram

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Нагадаємо:

  • Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.
  • Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що двоє людей поранені.

Теми: Одеська областьШахедПовітряні сили ЗСУ
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