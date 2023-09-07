У Повітряних Силах показали, як Gepard збивав "Шахеди" на Одещині
Четвер, 7 вересня 2023, 15:56
У Повітряних Силах показали, як німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard збивала "Шахеди" на Одещині в ніч на 7 вересня.
Джерело: Повітряні Сили в Telegram
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Нагадаємо:
- Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.
- Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що двоє людей поранені.