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Росіяни вдарили по будівлі поліції і офісах у Кривому Розі: убили людину і поранили ще 52

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 12:35
Росіяни вдарили по будівлі поліції і офісах у Кривому Розі: убили людину і поранили ще 52
Момент порятунку поліцейського з-під завалів. Фото з Telegram МВС

Одна людина загинула та щонайменше 52 дістали поранення у результаті удару росіян по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі вранці 8 вересня, рятувальна операція завершена. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram, ДСНС

Пряма мова Клименка: "Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості".

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Фото з Telegram Ігоря Клименка 

Деталі: У ДСНС повідомили, що станом 12:30 постраждали 52 людини.  

3а даними Вілкула,19 осіб перебувають у лікарні, з них 3 важких з політравмою в операційному залі.

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Голова Нацполіції Іван Вигівський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".

 
фото прокуратури

За даними Лисака, пошкоджені 3 адмінбудівлі і 7 житлових будинків, серед яких – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, наразі локалізована. Обстеження території триває.

 
Фото з telegram Лисака 

Раніше Вілкул повідомляв, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів, у тому числі офіс його фонду "Українська перспектива".

За його словами, 5 постраждалих були госпіталізовані. 

 
Фото з Telegram Ігоря Клименка 

"Розгортаємо штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше", − повідомив Вілкул.  

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. 

 
фото ДСНС 

ДСНС закликає місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки. 

 
фото ДСНС 

Рятувальники також розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги. 

 
Фото МВС

Оновлено: Об 11:46 керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що рятувальна операція у Кривому Розі завершена − ДСНС закінчили пошуки, більше нікого немає під завалами.

Наразі комунальники продовжують прибирання на місці удару.

Передісторія:

  • Вранці 8 вересня влада України оголошувала повітряну тривогу у більшості областе через небезпеку ракетних ударів.
  • Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 9:03 повідомив, що у місті пролунав вибух.

Теми: Кривий Рігвійнажертви
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