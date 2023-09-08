Росіяни вдарили по будівлі поліції і офісах у Кривому Розі: убили людину і поранили ще 52
Одна людина загинула та щонайменше 52 дістали поранення у результаті удару росіян по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі вранці 8 вересня, рятувальна операція завершена.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram, ДСНС
Пряма мова Клименка: "Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості".
Деталі: У ДСНС повідомили, що станом 12:30 постраждали 52 людини.
3а даними Вілкула,19 осіб перебувають у лікарні, з них 3 важких з політравмою в операційному залі.
Голова Нацполіції Іван Вигівський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".
За даними Лисака, пошкоджені 3 адмінбудівлі і 7 житлових будинків, серед яких – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, наразі локалізована. Обстеження території триває.
Раніше Вілкул повідомляв, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів, у тому числі офіс його фонду "Українська перспектива".
За його словами, 5 постраждалих були госпіталізовані.
"Розгортаємо штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше", − повідомив Вілкул.
Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.
ДСНС закликає місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.
Рятувальники також розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги.
Оновлено: Об 11:46 керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що рятувальна операція у Кривому Розі завершена − ДСНС закінчили пошуки, більше нікого немає під завалами.
Наразі комунальники продовжують прибирання на місці удару.
Передісторія:
- Вранці 8 вересня влада України оголошувала повітряну тривогу у більшості областе через небезпеку ракетних ударів.
- Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 9:03 повідомив, що у місті пролунав вибух.