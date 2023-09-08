Росіяни вдарили по будівлі поліції і офісах у Кривому Розі: убили людину і поранили ще 52

Одна людина загинула та щонайменше 52 дістали поранення у результаті удару росіян по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі вранці 8 вересня, рятувальна операція завершена.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram, ДСНС

Пряма мова Клименка: "Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості".

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Фото з Telegram Ігоря Клименка

Деталі: У ДСНС повідомили, що станом 12:30 постраждали 52 людини.

3а даними Вілкула,19 осіб перебувають у лікарні, з них 3 важких з політравмою в операційному залі.

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Голова Нацполіції Іван Вигівський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".

фото прокуратури

За даними Лисака, пошкоджені 3 адмінбудівлі і 7 житлових будинків, серед яких – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, наразі локалізована. Обстеження території триває.

Фото з telegram Лисака

Раніше Вілкул повідомляв, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів, у тому числі офіс його фонду "Українська перспектива".

За його словами, 5 постраждалих були госпіталізовані.

Фото з Telegram Ігоря Клименка

"Розгортаємо штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше", − повідомив Вілкул.

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

фото ДСНС

ДСНС закликає місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

фото ДСНС

Рятувальники також розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги.

Фото МВС

Оновлено: Об 11:46 керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що рятувальна операція у Кривому Розі завершена − ДСНС закінчили пошуки, більше нікого немає під завалами.

Наразі комунальники продовжують прибирання на місці удару.

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