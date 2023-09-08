Псевдовибори у Бердянську почалися гучно: Федоров повідомляє про 2 потужні вибухи
П'ятниця, 8 вересня 2023, 12:17
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що в тимчасово окупованому Бердянську, де зрадники хочуть провести незаконні "вибори", пролунали вибухи.
Джерело: Федоров у Telegram
Деталі: За даними мера, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".
Реклама:
Пряма мова: "Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами.
Вслід за Новою Каховкою, Кам’янкою-Дніпровською і Василівським районом тривожні дзвіночки гучно наздогнали окупантів Бердянська: Час згортати псевдовибори".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
- За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
- Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
- Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.