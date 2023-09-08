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Псевдовибори у Бердянську почалися гучно: Федоров повідомляє про 2 потужні вибухи

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 12:17
Псевдовибори у Бердянську почалися гучно: Федоров повідомляє про 2 потужні вибухи
ілюстрація з ТГ Федорова

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що в тимчасово окупованому Бердянську, де зрадники хочуть провести незаконні "вибори", пролунали вибухи.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: За даними мера, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

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Пряма мова: "Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами.

Вслід за Новою Каховкою, Кам’янкою-Дніпровською і Василівським районом тривожні дзвіночки гучно наздогнали окупантів Бердянська: Час згортати псевдовибори".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
  • За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
  • Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
  • Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.

Теми: Бердянськокупаціявійна
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