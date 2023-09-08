Псевдовибори у Бердянську почалися гучно: Федоров повідомляє про 2 потужні вибухи

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що в тимчасово окупованому Бердянську, де зрадники хочуть провести незаконні "вибори", пролунали вибухи.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: За даними мера, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

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Пряма мова: "Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами.

Вслід за Новою Каховкою, Кам’янкою-Дніпровською і Василівським районом тривожні дзвіночки гучно наздогнали окупантів Бердянська: Час згортати псевдовибори".

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