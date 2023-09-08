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Більше половини табору "ПВК Вагнер" у Білорусі вже демонтували

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 12:44
Більше половини табору ПВК Вагнер у Білорусі вже демонтували
КОЛАЖ SVABODA.ORG від 24 серпня

У Білорусі вже демонтували понад половину табору "ПВК Вагнер" у с. Цель, роботи з розбору тривають.

Джерело: моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн у Telegram

Дослівно Беларускі Гаюн: "У таборі "ПВК Вагнер" у с. Цель під Осиповичами триває активний демонтаж наметів, який розпочався ще 28 липня. За нашими даними, на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для госппотреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%".

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Деталі: Повідомляється, що з моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, прибрали ще понад 60 наметів. Найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня.

Станом на 8 вересня, табір "Вагнера" налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

"Беларускі Гаюн" нагадує, що в червні заявляли, що в Білорусь приїде 8, а то й 10 тисяч вагнерівців − відповідно табір будували з розрахунку на цю кількість.

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Імовірно, намети демонтують тому, що вони виявилися непотрібними, оскільки приїхало менше найманців, ніж очікувалося.

Передісторія:

Теми: БілорусьВагнер
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