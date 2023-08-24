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Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 16:34
Прикордонники підтверджують, що вагнерівці виїжджають із Білорусі
НАЙМАНЦІ ПВК "ВАГНЕР", ілюстративне ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Українські прикордонники та розвідка фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з РБ. У ДПСУ прогнозують, що після новин з РФ про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, він може посилитися.

Пряма мова: "Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня.  Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.

Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців".

Нагадаємо: У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Передісторія:

  • Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту. 
  • Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Теми: ВагнерБілорусьПрикордонна служба
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