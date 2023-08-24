Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують

У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір вагнерівців − про це свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: За підрахунками видання, уже прибрали третину наметів.

Реклама:

Спершу в північній частині військової бази "Вагнера" було близько 129 наметів, станом на 23 серпня зникли близько 65 із них.

У західній частині військового містечка демонтували близько 27 наметів із близько 64, які були раніше.

У центральній частині бази було близько 80 наметів − зараз відсутні приблизно 9 із них.

ВІДЕО ДНЯ

Видання підкреслює, що таким чином, з 273 житлових наметів демонтували близько 101. І якщо врахувати, що в кожному з наметів можуть розміститися приблизно 20 солдатів, то територію військової частини в селищі Цель із приблизно 5000, які там перебували, могли покинути близько 2020 вагнерівців.

Повідомляють, що демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня.

На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес розбирання в хорошій якості − зокрема видно дерев'яні нари для солдатів, які там жили.

Наразі невідомо, куди могли перевезти ці намети та чи залишили найманці "Вагнери" територію Білорусі.

Радыё Свабода зазначає, що на наявних у розпорядженні редакції супутникових знімках не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів або військових частин. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.

У телеграм-каналах, пов'язаних із ПВК "Вагнер", пишуть про те, що частину військових відправляють додому в Росію в тривалі відпустки.

Також є ймовірність, що частину найманців "Вагнера" почали перекидати в Африку.

Не виключено й те, що когось із вагнерівців переведуть в інші місця Білорусі.

Зокрема, раніше повідомлялося, що на території військового полігону Рєпіща обладнали бліндажі, придатні для проживання в зимових умовах. На супутниковому знімку від 31 липня 2023 року видно близько 30 нових об'єктів, що з'явилися на цьому полігоні.

Що було раніше: Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.

Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Передісторія: