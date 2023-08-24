Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 15:23
Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують
Колаж svaboda.org

У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір вагнерівців − про це свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: За підрахунками видання, уже прибрали третину наметів.

Реклама:

Спершу в північній частині військової бази "Вагнера" було близько 129 наметів, станом на 23 серпня зникли близько 65 із них. 

 

У західній частині військового містечка демонтували близько 27 наметів із близько 64, які були раніше.

У центральній частині бази було близько 80 наметів − зараз відсутні приблизно 9 із них. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Видання підкреслює, що таким чином, з 273 житлових наметів демонтували близько 101. І якщо врахувати, що в кожному з наметів можуть розміститися приблизно 20 солдатів, то територію військової частини в селищі Цель із приблизно 5000, які там перебували, могли покинути близько 2020 вагнерівців.

Повідомляють, що демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня.

На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес розбирання в хорошій якості − зокрема видно дерев'яні нари для солдатів, які там жили. 

 

Наразі невідомо, куди могли перевезти ці намети та чи залишили найманці "Вагнери" територію Білорусі.

Радыё Свабода зазначає, що на наявних у розпорядженні редакції супутникових знімках не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів або військових частин. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.

У телеграм-каналах, пов'язаних із ПВК "Вагнер", пишуть про те, що частину військових відправляють додому в Росію в тривалі відпустки.

Також є ймовірність, що частину найманців "Вагнера" почали перекидати в Африку. 

Не виключено й те, що когось із вагнерівців переведуть в інші місця Білорусі.

Зокрема, раніше повідомлялося, що на території військового полігону Рєпіща обладнали бліндажі, придатні для проживання в зимових умовах. На супутниковому знімку від 31 липня 2023 року видно близько 30 нових об'єктів, що з'явилися на цьому полігоні.

Що було раніше: Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту. 

Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Передісторія:

  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
  • Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.

Теми: БілорусьВагнерПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Білорусь
Більше половини табору ПВК "Вагнер" у Білорусі вже демонтували
British American Tobacco продала бізнес у РФ і Білорусі місцевому менеджменту
У Латвії міркують про "зуби дракона" й міни на кордоні з Росією й Білоруссю
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: