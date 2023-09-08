У Курській області РФ 22 людини отруїлися шаурмою: одна померла
П'ятниця, 8 вересня 2023, 13:38
22 людини отруїлися шаурмою в місті Льгові Курської області Росії, із них одна дівчина померла від інфекційно-токсичного шоку.
Джерело: російське пропагандистське видання RT
Деталі: У постраждалих виявили стафілокок. Повідомляють, що шаурму готували з продуктів, на які не оформляли документи.
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За рішенням Росспоживнагляду роботу павільйону "Шаурма на Гагаріна" призупинили.
За цим фактом порушили кримінальну справу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У червні повідомлялося, що в Росії від отруєння сурогатним пивним напоєм "Містер сидр" померли 36 осіб, зокрема й дитина. Загалом напоєм отруїлися 106 осіб.