У Курській області РФ 22 людини отруїлися шаурмою: одна померла

Місце, де отруїлись росіяни. Фото з Telegram RT

22 людини отруїлися шаурмою в місті Льгові Курської області Росії, із них одна дівчина померла від інфекційно-токсичного шоку.

Джерело: російське пропагандистське видання RT

Деталі: У постраждалих виявили стафілокок. Повідомляють, що шаурму готували з продуктів, на які не оформляли документи.

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За рішенням Росспоживнагляду роботу павільйону "Шаурма на Гагаріна" призупинили.

За цим фактом порушили кримінальну справу.

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