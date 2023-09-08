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У Курській області РФ 22 людини отруїлися шаурмою: одна померла

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 13:38
У Курській області РФ 22 людини отруїлися шаурмою: одна померла
Місце, де отруїлись росіяни. Фото з Telegram RT

22 людини отруїлися шаурмою в місті Льгові Курської області Росії, із них одна дівчина померла від інфекційно-токсичного шоку.

Джерело: російське пропагандистське видання RT

Деталі: У постраждалих виявили стафілокок. Повідомляють, що шаурму готували з продуктів, на які не оформляли документи.

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За рішенням Росспоживнагляду роботу павільйону "Шаурма на Гагаріна" призупинили. 

За цим фактом порушили кримінальну справу.

Передісторія: 

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Теми: Росіяїжа
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