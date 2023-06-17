У Росії "Містер сидр" забрав життя 36 осіб, серед яких – дитина
Субота, 17 червня 2023, 04:35
У Росії зросла кількість отруєних сурогатним сидром до 106 осіб, 36 із них померли, зокрема й дитина.
Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на міністра охорони здоров'я Росії Михайла Мурашка
Пряма мова: "Постраждали 106 осіб, зокрема 5 дітей. Загинули 36 осіб, зокрема 1 дитина".
Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Росії від отруєння пивним напоєм "Містер сидр" загинули за два дні 30 людей.
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