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У Росії "Містер сидр" забрав життя 36 осіб, серед яких – дитина

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 04:35
У Росії Містер сидр забрав життя 36 осіб, серед яких – дитина
Фото: РБК

У Росії зросла кількість отруєних сурогатним сидром до 106 осіб, 36 із них померли, зокрема й дитина.

Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на міністра охорони здоров'я Росії Михайла Мурашка

Пряма мова: "Постраждали 106 осіб, зокрема 5 дітей. Загинули 36 осіб, зокрема 1 дитина".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Росії від отруєння пивним напоєм "Містер сидр" загинули за два дні 30 людей.  

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Теми: Росія
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