У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених

Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула та 60 осіб дістали поранення.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пресслужба ДСНС

Пряма мова: "У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені.

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Серед травмованих – 9 працівників поліції".

Деталі: Клименко повідомив, що для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 15:00 відомо про 60 поранених та 1 загиблого в Кривому Розі.

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