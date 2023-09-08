Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 15:20
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених
ФОТО З TELEGRAM ІГОРя КЛИМЕНКА

Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула та 60 осіб дістали поранення.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пресслужба ДСНС

Пряма мова: "У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. 

Реклама:

Серед травмованих – 9 працівників поліції".

Деталі: Клименко повідомив, що для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 15:00 відомо про 60 поранених та 1 загиблого в Кривому Розі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 8 вересня влада України оголошувала повітряну тривогу у більшості областе через небезпеку ракетних ударів.
  • Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 9:03 повідомив, що у місті пролунав вибух.
  • Внаслідок приліту по середмістю зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

Теми: Кривий РігжертвиКлименкоМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Радник голови ОП повідомив, що Коломойському вручили третю підозру

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США

Усі новини...
В Оріхові під завалами знайшли тіла двох загиблих
На Херсонщині підірвалися троє саперів
Флот РФ не блокує судна в Чорному морі, але вдається до хитрощів – речник ВМС ЗСУ
Більше половини табору "ПВК Вагнер" у Білорусі вже демонтували
Останні новини
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
08:17
Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
08:01
Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон
07:58
Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині
07:40
Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини
07:22
На Хмельниччині працювала ППО
07:19
ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб
06:48
У Лівії від повеней загинуло 11 тисяч людей, ще 10 зникло безвісти
05:58
Якщо КНДР поставить боєприпаси Росії, вона стане співучасником вбивств українців – Пентагон
05:00
У Мелітополі пролунав вибух
Усі новини...
Реклама: