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У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 15:20
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених
ФОТО З TELEGRAM ІГОРя КЛИМЕНКА

Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула та 60 осіб дістали поранення.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пресслужба ДСНС

Пряма мова: "У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. 

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Серед травмованих – 9 працівників поліції".

Деталі: Клименко повідомив, що для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 15:00 відомо про 60 поранених та 1 загиблого в Кривому Розі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 8 вересня влада України оголошувала повітряну тривогу у більшості областе через небезпеку ракетних ударів.
  • Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 9:03 повідомив, що у місті пролунав вибух.
  • Внаслідок приліту по середмістю зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

Теми: Кривий РігжертвиКлименкоМВС
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