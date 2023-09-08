По Кривому Рогу росіяни ймовірно вдарили "Іскандером К" – Повітряні сили

За попередніми даними, 8 вересня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер", а по Запоріжжю та Сумах – з артилерійських систем.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "За попередньою інформацією, по Кривому Рогу це може бути "Іскандер К", що стосується півночі і східних областей – можлива робота РСЗВ.

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В будь-якому випадку, остаточно зможуть сказати фахівці, на місці, коли буде знайдено уламки".

Деталі: Ігнат нагадав, що у прифронтових зонах ворог може задіювати балістичне озброєння, С-300, рекативні системи залпового вогню і крилаті ракети "Іскандер" з маркуванням К, які можуть запускатися з порівняно невеликої відстані.

Що передувало: Внаслідок російського удару по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула та 60 осіб дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 8 вересня російські окупанти завдали також ударів по містах Суми і Запоріжжя, у результаті чого щонайменше 5 людей дістали поранення.