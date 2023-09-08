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День визволення Балаклії від російських загарбників став Днем міста

Олена РощінаП'ятниця, 8 вересня 2023, 17:00
День визволення Балаклії від російських загарбників став Днем міста
Віталій Карабанов, balakleyamer.gov.ua

Місто Балаклія у Харківській області 8 вересня, у річницю звільнення від російських окупантів, відзначатиме День міста.

Джерело: розпорядження начальника міської військової адміністрації Віталія Карабанова, сайт міської ради Балаклії

Деталі: З метою належного відзначення річниці визволення міста Балаклія від російсько-окупаційних військ під час Харківської наступальної операції у 2022 році, формування місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю, в знак подяки Збройним Силам України, за розпорядженням начальника Балаклійської МВА від 08.09.2023 щорічною датою відзначення Дня міста Балаклія встановлено 8 вересня.

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8 вересня Балаклія відзначатиме День міста
balakleyamer.gov.ua

Пряма мова Карабанова: "8 вересня стало особливим днем для всіх мешканців Балаклії...

Сьогодні ми вітаємо усіх наших жителів з Днем міста! З днем визволення нашої рідної домівки від російсько-окупаційних військ!

Об’єднавшись, ми вибороли право жити у вільному українському місті та сьогодні відзначати такі важливі свята для нас. Щодня доводимо собі і всьому світу, що ми – вільний народ незалежної України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 8 вересня 2022 року українські захисники опублікували фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Збройними силами України міста Балаклія.

Теми: Харківська областьдеокупація
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