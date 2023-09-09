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Суд дозволив спецрозслідування щодо підозрюваного у держзраді Кузьміна

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 11:15
Суд дозволив спецрозслідування щодо підозрюваного у держзраді Кузьміна
РЕНАТ КУЗЬМІН. ФОТО З САЙТУ ВР

Суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні".

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Деталі: Повідомляється, що з березня 2021 по березень 2022 років Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Виконувачем обов’язків Генпрокурора підписано повідомлення йому про підозру у державній зраді

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Передісторія:

Теми: КузьміндержзрадаОфіс генпрокурора
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