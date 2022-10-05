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Нардепу Кузьміну оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоСереда, 5 жовтня 2022, 15:02
Ренат Кузьмін. фото з сайту ВР

За матеріалами Державного бюро розслідування в.о. генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

Джерело: ДБР

Деталі: В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави, зазначають у бюро.

Вказано, що на теперішній час встановлюється місцезнаходження Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Кузьміна підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна. Провадження щодо Кузьміна було відкрито у липні 2014 року, але було закрито 22 серпня 2019 року "у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані".
  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Служба безпеки за запитом Парубія перевірила, чи перебував Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК. 5 липня Комісія скасувала реєстрацію.
  • 12 липня Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати. Кузьмін брав участь у виборах за списком ОПЗЖ і пройшов до Верховної Ради.

Теми: КузьміндержзрадаДБР
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