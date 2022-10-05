Нардепу Кузьміну оголосили підозру в держзраді

За матеріалами Державного бюро розслідування в.о. генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

Джерело: ДБР

Деталі: В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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Зокрема, починаючи з березня 2021 року та після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави, зазначають у бюро.

Вказано, що на теперішній час встановлюється місцезнаходження Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

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