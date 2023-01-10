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Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 21:14
Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Джерело: звернення президента, поінформований співрозмовник "Української правди"

Пряма мова Зеленського: "На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

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Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними".

Деталі: Також, за словами джерела УП, у них планують забрати мандати народних депутатів.

Козак - нардеп "ОПЗЖ", який втік у Росію ще до початку війни, бо щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду. Він причетний до схеми поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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Медведчук також представник "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Після обміну зрадника помічали в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Екс-нардеп Деркач, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу захопити країну. Наразі він перебуває у розшуку.

У США вважають, що Деркач більше 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.

Кузьмін - нардеп "ОПЗЖ", якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна. 

У Раду-2019 року "депутат" пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР. 

Нагадаємо: 

  • У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
  • В кінці 2022 року "Українська правда" повідомляла, що наразі президентська фракція "Слуга народу" для забезпечення ухвалення рішень у Верховній Раді системно співпрацює з нардепами колишньої ОПЗЖ.

Теми: МедведчукгромадянствоДеркач АндрійКузьмін
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