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Партнери пообіцяли Україні більше "гепардів" для захисту енергомережі – президент

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 16:59
Партнери пообіцяли Україні більше гепардів для захисту енергомережі – президент
Gepard, фото Getty Images

Україна отримає більше німецьких систем протиповітряної оборони Gepard для захисту енергетичної мережі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість: Україна отримає більше "гепардів" для захисту нашої саме енергетичної мережі.

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Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів".

Деталі: Президент розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача у суботу, де обговорювалася передусім енергетична стійкість України.

Пряма мова: "Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність.

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ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів – усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання. Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку, кожен день увечері – звіт для уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС – не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист".

Що передувало: Нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв повідомив, що Україна готується до зимових атак Росії на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

Цього тижня Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

Теми: ЗеленськийНімеччинадопомога Україніенергетика
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