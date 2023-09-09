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Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 22:49
Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена
Умєров на форумі YES у Києві, фото з Facebook міністра

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував імовірне введення нової посади – військового омбудсмена.

Джерело: Умєров на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів".

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Деталі: Умєров наголосив, що це право воїна – бути екіпірованим, мати все необхідне для війни і виграти війну. Міністр запевнив, що все необхідне буде закуплено, і Україна виграє.

Передісторія: 

  • 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
  • Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

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Теми: Умєров РустемомбудсменМіноборони
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