Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував імовірне введення нової посади – військового омбудсмена.

Джерело: Умєров на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів".

Реклама:

Деталі: Умєров наголосив, що це право воїна – бути екіпірованим, мати все необхідне для війни і виграти війну. Міністр запевнив, що все необхідне буде закуплено, і Україна виграє.

Передісторія:

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.

Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Читайте також: Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова