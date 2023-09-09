Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена
Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував імовірне введення нової посади – військового омбудсмена.
Джерело: Умєров на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів".
Деталі: Умєров наголосив, що це право воїна – бути екіпірованим, мати все необхідне для війни і виграти війну. Міністр запевнив, що все необхідне буде закуплено, і Україна виграє.
Передісторія:
- 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
- Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.
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