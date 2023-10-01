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Великобританія хоче направити в Україну військових інструкторів – Шеппс

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 02:42
Великобританія хоче направити в Україну військових інструкторів – Шеппс
ГРАНТ ШЕППС. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава оборонного відомства Великобританії Грант Шеппс повідомив, що його країна розширить програму підготовки українських солдатів та перенесе навчання і виробництво військової техніки в Україну.

Джерело: Шеппс в інтерв'ю The Telegraph

Деталі: Уряд Великої Британії хоче направити в Україну військових інструкторів на додаток до навчання Збройних сил України у Великій Британії та інших західних країнах.

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В інтерв’ю The Telegraph Шаппс сказав, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести "більше навчання та виробництва" військової техніки в Україну.

Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

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Теми: Велика БританіяЗбройні силизброя
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