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До Альянсу оборонних індустрій долучилися вже 38 компаній із 19 країн – МЗС

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 10:45
До Альянсу оборонних індустрій долучилися вже 38 компаній із 19 країн – МЗС
Форум оборонних індустрій у Києві, фото ОП

В рамках Міжнародного форуму оборонних індустрій українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами, на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "В рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих".

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Деталі: У МЗС також повідомили, що на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Долучитися до Альянсу може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) у Києві обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум спільно організували три міністерства: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

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Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

Форум відкрив президент Володимир Зеленський. Перед гостями виступили прем’єр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, голова ОП Андрій Єрмак. Зі спеціальними відеозверненнями виступили високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та представники країн-партнерів. Виступив з промовою Ерік Шмідт, засновник Schmidt Futures. Почесними спікерами форуму стали міністр оборони Словаччини Мартін Скленар та заступниця генерального секретаря НАТО Венді Гілмор.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на форумі оборонних індустрій оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

Теми: зброяМЗСміжнародна спільнота
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