Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – заява Байдена

Пізно ввечері в суботу, 30 вересня, за місцевим часом, Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні: "Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана."

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Дослівно: "Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент".

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Деталі: Президент США схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду (шатдауну).

Передісторія:

Після ухвалення бюджету про тимчасове фінансування, де не включена допомога Україні, сенатори підтвердили свою відданість Україні у рідкісній двопартійній заяві лідерів Сенату.

30 вересня Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.