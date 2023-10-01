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Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – заява Байдена

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 05:07
Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – заява Байдена
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Пізно ввечері в суботу, 30 вересня, за місцевим часом, Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні: "Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана." 

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Дослівно: "Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент".

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Деталі: Президент США схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду (шатдауну).

Передісторія: 

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Теми: США
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